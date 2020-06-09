В Подмосковье число подтопленных приусадебных участков сократилось до 154

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных сильными дождями приусадебных участков в Подмосковье сократилось до 154. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в 25 садовых товариществах и четырех населенных пунктах подтоплено 183 приусадебных участка, шесть домов частного сектора, один мост, два участка дороги. "По состоянию на 20:00 9 июня в 11 муниципальных образованиях - 18 садовых товариществах и двух населенных пунктах - остаются подтопленными 154 приусадебных участка, восемь домов частного сектора, один мост, два участка дороги", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в течение дня произошло подтопление в одном муниципальном образовании 23 приусадебных участков и шести частных домов. При этом от воды освобождено в шести муниципальных образованиях 52 приусадебных участка, четыре частных дома, откачали 155 кубометров воды.

К работам привлекались 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 12 единиц техники.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 мая. Тогда было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Больше всего пострадал микрорайон Опалиха в Красногорске. В районе железнодорожной платформы "Опалиха" из-за дождей и нарушения ливневой системы, допущенного при строительстве платформы, были подтоплены часть проезжей части и несколько приусадебных участков.