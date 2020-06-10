В отношении полицейского, сбившего пешеходов в Воронеже, возбудили дело

ТАСС, 10 июня. Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского, выехавшего на тротуар и сбившего троих пешеходов в Воронеже, в результате чего один из них погиб и двое пострадали. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, около 19:20 мск во вторник на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской в Воронеже 24-летний полицейский за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов. Один из них умер от полученных травм на месте происшествия. Две пострадавшие женщины были госпитализированы.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, среди возможных причин произошедшего техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной. Водитель был трезв.

Руководство ГУ МВД по Воронежской области проведет служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом. На время проведения служебной проверки сотрудник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором он проходит службу, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщила ТАСС дежурная приемного отделения больницы "Электроника", после ДТП в эту больницу были доставлены две пострадавшие женщины. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.