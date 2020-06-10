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СМИ: спасатели извлекли тела шестерых погибших при взрыве в шахте в Афганистане

Судьба еще 12 человек остается неизвестной

ТАСС, 10 июня. Спасатели смогли извлечь тела шестерых погибших в результате обрушения тоннеля в угольной шахте, произошедшего во вторник в провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews.

Судьба еще 12 человек остается неизвестной. Спасательная операция продолжается.

Во вторник на шахте прогремел мощный взрыв. Данные о погибших в результате инцидента разнятся. Член Совета провинции Саманган Мохаммад Хашем Сарвари заявил, что "взрывы произошли в трех тоннелях шахты, в результате чего погибли более 80 человек". Представитель муниципальных властей региона Дара-э-Суф, где произошла трагедия, указал, что на шахте в момент взрыва работали около 20 человек.

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