В Подмосковье задержали семерых членов банды, промышлявшей мошенничеством на дорогах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали семерых членов преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП в различных районах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия по отработанной схеме. Один из них имитировал поломку своего автомобиля, двигаясь с максимально низкой скоростью на участке автодороги, где запрещен обгон. Тем самым он вынуждал находящегося позади водителя обогнать его. Как только тот начинал совершать маневр, автоподставщик резко ускорялся. Водителю приходилось перестраиваться назад, однако в это время к нему максимально близко подъезжали сообщники на иномарке и провоцировали столкновение", - сказала она.

По словам представителя МВД, после автоаварии аферисты объясняли водителям, что они серьезно нарушили правила дорожного движения и это неминуемо приведет к лишению прав. Чтобы уладить ситуацию мошенники просили у потерпевших от 50 до 150 тыс. рублей, после получения которых скрывались с места происшествия.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при содействии Росгвардии задержали предполагаемого организатора и шестерых участников группы по местам их проживания", - добавила Волк.

На счету задержанных, четверо из которых ранее были судимы, как минимум шесть подобных преступлений на территории Домодедовского, Чеховского, Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области.

По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При обысках у фигурантов обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, рации, бейсбольная бита и два охолощенных пистолета. Также изъяты автомобили, предположительно, используемые при инсценировках ДТП.