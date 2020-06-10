В Крыму возбудили дело о халатности в системе профилактики после смерти девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева ранее сообщала ТАСС, что органы опеки региона не следили за семьей шестилетней девочки, по подозрению в убийстве которой задержан приятель отца. Подозреваемый признался в совершении преступлений в отношении ребенка. Он и отец девочки, заключены под стражу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников органов системы профилактики, повлекшей смерть шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть без вести, пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (ч.2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе совместной работы органов следствия и прокуратуры получены сведения об асоциальном образе жизни, поведении фигуранта уголовного дела, постоянном злоупотреблении им алкоголем. "39-летний мужчина был ранее неоднократно судим за различные преступления - кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободившись из колонии в мае 2019 года. При этом сотрудниками полиции мер к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принимались, что повлекло формирование у него мнения бесконтрольности и стало одной из причин совершения им в состоянии алкогольного опьянения особо тяжких преступлений в отношении ребенка", - отмечается в сообщении.

Следком также установил, что мать девочки злоупотребляла спиртным в присутствии детей, в связи с чем неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. "Вместе с тем повторяющиеся нарушения по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей остались без внимания и реагирования органов системы профилактики. При наличии тревожных сведений многодетная семья, находящаяся в социально опасном положении, на учет не была поставлена, профилактические мероприятия не проводились", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. "Следствием будет дана жесткая принципиальная оценка всей цепочке должностных лиц органов системы профилактики, которые в силу своих полномочий были обязаны принимать незамедлительные меры реагирования, однако этого не было сделано, в результате чего в отношении безвинного малолетнего ребенка было совершена серия особо тяжких преступления", - сообщается в пресс-релизе.



Об убийстве



Шестилетняя девочка пропала 31 мая после того, как отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным Следственного комитета, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отец девочки был задержан в понедельник по подозрению в оставлении в опасности, а его приятель - на следующий день. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании ребенка.