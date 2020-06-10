В Москве потушили пожар в подвале ресторана "Тонгал"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в подвале ресторана "Тонгал" на юге Москвы на площади 20 в. мтавила 20 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 23:44 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горела мебель. Из магазина на первом этаже были эвакуированы 20 человек.

Информация о пожаре на улице Красного Маяка, дом 15 А, строение 1 поступила в 22:43. В целях безопасности люди эвакуированы из магазина "Пятерочка", а также хостела, которые расположены в этом здании. На момент возгорания посетителей в ресторане не было.