Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили в четверг ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Он арестован на два месяца. [Решение вынес] Первомайский районный суд Кирова", - сказал собеседник агентства.

В отношении Палюха возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере") и статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным следствия, осенью прошлого года Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления в рамках выполнения нацпроекта объявил аукционы на поставку спецсредств для контроля за дорожным движением. Однако, когда средства поставили, оказалось, что они не соответствуют условиям соответствующих контрактов. Юрий Палюх, по версии следствия, обеспечил незаконную оплату поставленных спецсредств, тем самым он нанес государству ущерб на сумму свыше 78 млн рублей.

8 июня в правительстве области сообщили об увольнении Палюха, он написал заявление по собственному желанию, которое было подписано 4 июня. Юрий Палюх работал министром информационных технологий и связи Кировской области с сентября 2017 года, до этого исполнял обязанности директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ростовской области.

Исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области назначен Алексей Сухих, занимавший должность заместителя министра.