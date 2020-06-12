В Оренбургской области обнаружили тело 10-летнего ребенка в реке

ТАСС, 12 июня. Тело 10-летнего ребенка в ночь на пятницу обнаружили в реке Самарка около села Тоцкое Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона, распространенном в пятницу.

"Устанавливаются обстоятельства смерти 10-летнего жителя с. Тоцкое Оренбургской области, тело которого обнаружено 12 июня в реке Самарка", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении ребенка. По словам родителей, вечером в четверг он на велосипеде отправился в продуктовый магазин. Следственная группа направилась по предполагаемому маршруту ребенка, который пролегал у реки. На берегу был обнаружен велосипед, установлены следы и место, где пропавший предположительно зашел в воду. В 04:30 по местному времени в реке обнаружено тело ребенка.

Телесных повреждений у погибшего не зафиксировано, назначены экспертизы для определения причины смерти и обстоятельства произошедшего.