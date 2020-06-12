Шведский суд заочно задержал еще одного подозреваемого в нападении на блогера из Чечни

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Окружной суд Евле заочно задержал еще одного подозреваемого по делу о нападении на блогера из Чечни. Речь идет о 29-летнем Имране Хасханове, свидетельствуют документы судебной инстанции, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

"Существует риск того, что подозреваемый избежит судебного преследования или наказания, - отмечено в заявлении прокуратуры. - Существует риск того, что подозреваемый, уничтожив улики, усложнит расследование. Существует риск того, что подозреваемый продолжит свою преступную деятельность".

26 февраля по тому же делу был помещен под стражу гражданин РФ Руслан Мамаев. Он подозревается в нападении с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире. Задержанный до 25 июня Мамаев отрицает, что хотел убить блогера. В СИЗО в Евле находится еще одна российская гражданка, подозреваемая в оказании помощи при подготовке покушения.

Расследование ведет Шведская полиция безопасности (СЕПО) под руководством прокурора национального подразделения по вопросам безопасности.

"Причина, по которой СЕПО проводит это предварительное расследование, заключается в том, чтобы выяснить, может ли [в покушение] быть вовлечена иностранная держава", - отмечено на сайте ведомства.

Нападение на Абдурахманова не является резонансным событием для РФ, это повод для расследования правоохранительными органами, ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заявил, что в Кремле сожалеют об этом, но никак не связывают нападение на блогера с его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.