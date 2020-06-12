В Петербурге произошел пожар в психоневрологическом институте им. Бехтерева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Пожар возник в одном из помещений Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ГУ МЧС, возгорание возникло около 14:20 мск на третьем этаже здания психоневрологического института (не принимает больных с коронавирусной инфекцией) по адресу: Невский район, улица Бехтерева, дом 3.

"По прибытии наблюдается выход дыма из окон третьего этажа. Здание четырехэтажное, третьей степени огнестойкости. Проведенной разведкой установлено, что на четвертом этаже горит помещение на площади 10 кв. м. Пострадавших нет, люди выведены до прибытия пожарных", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в течение 25 минут пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.