На западе Москвы автомобиль врезался в столб

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Автомобиль BMW без номеров влетел в фонарный столб на западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 26 по Мичуринскому проспекту автомобиль BMW без номеров на большой скорости въехал в фонарный столб. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

На Мичуринском проспекте перекрыты три полосы движения в сторону области - одна из-за аварии и две из-за провисших во время непогоды проводов.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили ТАСС факт аварии. "Сейчас решается вопрос о направлении трех пострадавших в медучреждение", - сообщили в главке. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины ДТП устанавливаются.

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