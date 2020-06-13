В Татарстане возбудили дело после взрыва газа на газозаправочной станции

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газа на газозаправочной станции в Казани. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"12 июня 2020 года в городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, количество которых уточняется. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах")", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Пожару присвоен четвертый номер сложности, существует угроза распространения огня на соседние емкости, угрозы для соседних строений нет. В результате ЧП погиб один человек, трое пострадали.

ООО "Газпром сжиженный газ" имеет четыре филиала в Татарстане, занимается оптовой и розничной продажей сжиженного газа, в том числе через сеть собственных автомобильных газозаправочных станций, оказывает услуги по хранению сжиженного газа.