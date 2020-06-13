В Петербурге у пенсионера украли орден Красной Звезды и медаль "За победу над Германией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Петербургская полиция ищет злоумышленника, который украл у пенсионера из квартиры в Красногвардейском районе орден Красной Звезды и медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Неизвестный преступник, отжав стеклопакет окна, проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома 37 по Ириновскому проспекту, где совершил хищение ордена Красной Звезды, медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двух ноутбуков и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по этому факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), полицейские ищут злоумышленника.

В ведомстве уточнили, что обратившемуся в отдел полиции мужчине 61 год. Кому принадлежат украденные награды, в сообщении не уточняется.

Орденом Красной Звезды награждались с 1930 года граждане за заслуги в укреплении обороны Советского Союза. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена в 1945 году, ей награждались военные и гражданские, которые принимали участие в боевых действиях или обеспечивали своей работой победу в войне.