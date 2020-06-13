Машина скорой помощи сгорела на территории горбольницы во Владимире

ТАСС, 13 июня. Автомобиль скорой помощи, доставлявший пациента в городскую клиническую больницу во Владимире, загорелся при въезде на ее территорию ночью 13 июня. Машина сгорела полностью, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС Владимирской области.

"Сообщение поступило в 00:57 мск 13 июня. По прибытии было обнаружено, что на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира горит автомобиль скорой помощи. В результате он полностью уничтожен огнем, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС главный врач больницы Анатолий Уколов, сгоревшая машина принадлежит станции скорой помощи города Мурома. "Оттуда к нам доставляли пациента. Ни он, ни медики не пострадали", - отметил он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, причиной возгорание могла быть неисправность электропроводки в автомобиле.