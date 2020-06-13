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В Ленобласти произошел пожар на складе с деревянными поддонами

Огонь охватил 500 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с деревянными поддонами в районе поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Площадь возгорания составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.

"Поступил сигнал о возгорании на складе с поддонами. Площадь пожара - 500 кв. м", - сказала представитель ведомства.

Информация о пожаре поступила около 13:00 мск. Сведения о пострадавших в результате ЧП уточняются, на месте работают пожарные подразделения.

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