В Ленобласти произошел пожар на складе с деревянными поддонами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с деревянными поддонами в районе поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Площадь возгорания составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.

"Поступил сигнал о возгорании на складе с поддонами. Площадь пожара - 500 кв. м", - сказала представитель ведомства.

Информация о пожаре поступила около 13:00 мск. Сведения о пострадавших в результате ЧП уточняются, на месте работают пожарные подразделения.