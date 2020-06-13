В Кузбассе пять человек пострадали в ДТП с мотоциклом

ТАСС, 13 июня. Полицейские Гурьевского района на западе Кемеровской области разыскивают мотоциклиста, бегством скрывшегося с места аварии, в результате которой пострадало пять человек, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области в субботу.

"Предварительно установлено, что водитель мотоцикла "Урал" выполнял маневр разворота от обочины в зоне ограниченной видимости. В результате с транспортным средством столкнулся автомобиль "ЗАЗ Шанс". Травмы различной степени тяжести в автоаварии получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик. Кроме того, через некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что пассажиры мотоцикла ехали без мотошлемов, сам водитель "Урала" с места происшествия скрылся бегством. По данным полицейских, предполагаемый виновник аварии - неоднократно судимый, в том числе трижды за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 28-летний житель города Салаир. Следователем местного отдела МВД решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.