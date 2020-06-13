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В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В результате аварии также госпитализировали ребенка, состояние еще шестерых человек оценивают медики

ТАСС, 13 июня. Автомобили Mazda и Lada Granta столкнулись вечером в субботу в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли три человека, госпитализирован ребенок, еще шестерых человек осматривают медики, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на 21-м километре трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород в 20:10 мск.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей - Mazda и Lada Granta, в которых находилось 10 человек. В результате погибли три человека, детей [среди погибших] нет. Бригады скорой помощи осматривают шесть человек, в том числе одного ребенка. Один ребенок отправлен в лечебное учреждение", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, движение на участке, где произошло ДТП, не перекрывалось.

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