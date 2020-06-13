СМИ: манифестация против расизма в Марселе переросла в столкновения с полицией

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Манифестация против расизма, стартовавшая в субботу вечером в Марселе после завершения аналогичных акций по всей стране, завершилась беспорядками и столкновениями с полицией. Об этом сообщает в субботу телеканал BFMTV.

Изначально марш проходил в мирном ключе, несмотря на использование некоторыми участниками пиротехники. Помимо стандартных лозунгов про значение жизней темнокожих и прекращение полицейского произвола манифестанты требовали наказать виновных в гибели 80-летней местной жительницы, умершей от попадания в лицо гранаты со слезоточивым газом, которая залетела в окно ее квартиры во время разгона демонстрации движения "желтых жилетов" в декабре 2018 года.

Согласно кадрам прямой трансляции, чуть больше чем через час после формального начала шествия атмосфера в районе накалилась. Демонстранты начали забрасывать камнями, бутылками и петардами полицейских, преградивших путь их колонне.

Когда некоторые участники начали поджигать уличные урны и мусорные баки, а также бить витрины магазинов, полиция применила слезоточивый газ. В настоящий момент на улицах остаются небольшие группы манифестантов, однако телеканал утверждает, что фактически акция завершилась, большинство ее участников разошлось по домам.