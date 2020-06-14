В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца при задержании

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Руководство полиции американского города Атланта (штат Джорджия) уволило сотрудника, который в пятницу при задержании смертельно ранил темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Как он отмечает, эту информацию подтвердил официальный представитель управления полиции. Второй страж порядка, участвовавший в задержании Брукса, отстранен от оперативной работы.

По данным властей штата, в пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана Wendy's в нетрезвом виде. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, сам сделал попытку применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.

В субботу в городе начались демонстрации против жестокости со стороны стражей порядка. Первоначально в них участвовали лишь около 150 человек. Позже число протестующих возросло до нескольких сотен. Во время демонстраций в ресторане, рядом с которым стреляли в Брукса, начался пожар.

Протестующие также перекрыли две автомагистрали в Атланте. Они связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции, пытаясь разогнать протестующих, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.