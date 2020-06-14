На Камчатке спасатели приостановили поиски экипажа перевернувшегося катера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Поиски четырех членов экипажа перевернувшегося на Камчатке катера приостановлены до понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

Ранее в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся маломерный катер компании ООО "Увгил", четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. На месте ЧП работали буксир "Капитан Мишин" морской спасательной службы, спасательный катер "БЛ-820" и катер с водолазной командой.

"Поисковая операция в воскресенье результатов не дала. 15 июня она будет продолжена", - сказали в ведомстве.

Специалисты дальневосточной транспортной прокуратуры начали проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта. В центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края ТАСС сообщили, что ЧП произошло за пределами территориальных вод Российской Федерации. Сейчас судно отбуксировано в порт Петропавловска-Камчатского.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.