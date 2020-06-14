CNN: в Атланте задержали 36 человек при протестах из-за смерти темнокожего

ТАСС, 14 июня. Полиция города Атланта (штат Джорджия, США) задержала по меньшей мере 36 человек во время протестных акций, начавшихся здесь накануне после того, как темнокожий местный житель Рейшард Брукс был ранен при задержании полицейскими и умер в больнице. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции в воскресенье сообщил телеканал CNN .

Источники телеканала не предоставили информацию о причинах задержания.

12 июня полицейские Атланты при задержании у ресторана быстрого питания Wendy's смертельно ранили Брукса. На следующий день в городе начались демонстрации против жестокости со стороны полицейских. Первоначально в них участвовали лишь около 150 человек, однако позже число протестующих возросло до нескольких сотен. Сотрудники полиции, пытаясь разогнать участников акции, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции сообщила, что начальник полиции города Эрика Шилдс в связи со сложившейся ситуацией ушла в отставку.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.