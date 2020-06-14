Пять человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 14 июня. Два автомобиля столкнулись днем в воскресенье в Лысковском районе Нижегородской области. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 10:10 мск на 495-м км трассы Нижний Новгород - Казань - Уфа. "По предварительным данным, водитель автомобиля отечественного производства при осуществлении разворота не предоставил преимущество другому транспортному средству, в результате чего произошло ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое детей", - сказали в пресс-службе.

Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.