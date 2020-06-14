Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 18

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере 18 человек пострадали в результате землетрясения в воскресенье в провинции Бингёль на востоке Турции. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил журналистам вице-президент республики Фуат Октай, прибывший на место происшествия.

Ранее агентство со ссылкой на властей провинции информировало об одном погибшем и семи спасенных из-под завалов граждан. Поиски находящихся под завалами продолжаются.

"18 человек пострадали в результате землетрясения в Бингёле, - приводит агентство слова Октая. - В настоящее время пострадавших в критическом состоянии нет".

Октай добавил, что после землетрясения произошло еще 46 афтершоков.

Кроме вице-президента, на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося прибыли глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в восточной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Очаг залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился в 56 км к северу от города Бингёль (столица одноименной провинции), где проживают около 81 тыс. человек.