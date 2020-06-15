Власти Джорджии примут решение, предъявлять ли обвинения в связи со смертью афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Джорджия в ближайшие дни примут решение о том, следует ли предъявлять обвинения бывшему сотруднику полиции, который в пятницу в Атланте при задержании смертельно ранил темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса. Об этом заявил в воскресенье прокурор округа Фултон, на территории которого находится Атланта, Пол Говард в интервью журналистам телеканала CNN.

По его словам, решение, предположительно, будет принято в середине недели, возможно в среду. Прокурор констатировал, что Брукс, "по всей видимости, не представлял угрозы для кого-либо". "То, что в результате эскалации ситуации он умер, кажется необоснованным", - добавил Говард.

По данным властей, в пятницу вечером белые стражи порядка Гаррет Ролф и Девин Бронсон попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские применили электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого Ролф выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Говард заострил внимание на том, что властям следует выяснить, по каким именно причинам Ролф выстрелил в афроамериканца, считал ли он, что его жизнь находится под угрозой.

В Атланте в субботу начались протесты в связи со смертью Брукса. Ролф был уволен из полиции. Бронсон отстранен от оперативной работы. В свете смерти афроамериканца начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых произошли столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.