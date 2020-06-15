Адвокат заявил, что Уилан не против того, чтобы его помиловали

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж против РФ американец Пол Уилан не против того, чтобы его помиловали. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Он не против помилования", - сказал адвокат.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд в понедельник признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.