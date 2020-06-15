Сообщение о "минировании" аэропорта в Краснодаре не подтвердилось

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты обследовали территорию международного аэропорта в Краснодаре из-за сообщения о "минировании" воздушных судов, оно оказалось ложным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"В 20:00 в аэропорту Краснодара закончена проверка терминала и воздушных судов по сообщению о возможном минировании. Посторонних и подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт начал работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в ближайшее время все задержанные рейсы будут отправлены в пункты назначения.

Ранее в понедельник пассажиров международного аэропорта в Краснодаре эвакуировали из-за поступившего по электронной почте сообщения о "минировании" судов, эвакуированы около 550 человек, на вылет были задержаны шесть рейсов. Территорию обследовали кинологи с собаками.