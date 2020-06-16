В бухте Нагаева на Колыме произошел разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник поручил региональным властям совместно с Роспотребнадзором провести проверку по поводу появления в бухте Нагаева нефтяного пятна неизвестного происхождения. Об этом глава Колымы сообщил в своем Instagram-аккаунте .

В понедельник в социальных сетях распространились видеозаписи, снятые на камеры телефонов очевидцев. На них видно, что в бухте Нагаева у мыса Чирикова по неизвестным причинам образовалось пятно нефтепродуктов, опасных для морских обитателей и птиц.

"Поручил Министерству природных ресурсов и экологии [Магаданской области] совместно с Росприроднадзором выявить источник загрязнения в бухте Нагаева и разобраться в причинах случившегося", - сообщил губернатор.

По информации Носова, в настоящее время власти рассматривают две версии произошедшего. Они предполагают, что выброс мог произойти либо из затонувших когда-то кораблей, либо из проходивших мимо. Площадь разлива пока не уточняется.

По информации областных властей, в бухте Нагаева в Магадане затоплено 12 судов, большинство из них не имеют собственника или он неизвестен. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов. По закону, они должны были принять меры к очистке акватории, этого не было сделано даже после решения суда. В этом году бухту планировалось обследовать, чтобы разработать проект по подъему кораблей и ликвидации экологической угрозы.

За многие годы на морском дне территории Дальнего Востока затонуло более тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края затоплено более 130 судов. Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем и другими регионами российского Дальнего Востока.