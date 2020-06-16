НАК сообщил, что в Поволжье за три года предотвратили 14 терактов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили за три года в Приволжском федеральном округе 14 терактов, ни одного из них не допущено. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета по итогам заседания, которое прошло во вторник под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова в режиме видеоконференции.

"Бортников отметил, что с 2017 года в регионе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности", - сообщили в НАК. Кроме того, пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников.