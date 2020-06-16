Разлив бензола произошел на площадке Череповецкого металлургического комбината

ВОЛОГДА, 16 июня. /ТАСС/. Разлив бензола произошел в ночь на вторник на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), вылилось около 2,5 тонны. Авария ликвидирована, никто не пострадал, угрозы людям и окружающей среде нет, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня ночью на промплощадке ЧерМК произошел разлив бензола. Принял решение лично выехать на место инцидента. Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше, порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость, место пролива, а это бетонная площадка, локализовали. Прямо с места инцидента позвонил полпреду президента России в СЗФО Александру Гуцану. Авария ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

По данным губернатора, сейчас проверяются стоки, ливневые канализации, работают газоанализаторы. "Следов бензола сейчас не обнаружено. Никто не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме. Технологический инцидент исчерпан", - сообщил глава региона.

По информации ГУ МЧС по области, инцидент с разливом бензола произошел при заправке железнодорожных цистерн из одной емкости, бензол растекся по территории цеха. Площадь разлива составила 25-30 кв. м. Возгорания не последовало, место разлива оцепили и организовали откачку бензола в аварийную емкость. Основная часть пролитого собрана в аварийную емкость и возвращена в производство. Принимаются меры для устранения последствий. В результате инцидента никто не пострадал.