СК возбудил дело из-за столкновения двух самолетов в Пулково

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после касательного столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

14 июня при подготовке ко взлету на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы Boeing 737-800 рейсом в Иркутск зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320, вылетавшего в Калининград. Ущерб, полученный в результате столкновения, превысил 1 млн рублей.