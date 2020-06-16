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СК возбудил дело из-за столкновения двух самолетов в Пулково

Следователи квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта
Аэропорт "Пулково" Руслан Шамуков/ТАСС
Описание
Аэропорт "Пулково"
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после касательного столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

14 июня при подготовке ко взлету на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы Boeing 737-800 рейсом в Иркутск зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320, вылетавшего в Калининград. Ущерб, полученный в результате столкновения, превысил 1 млн рублей.

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