В Красном море в Египте произошло землетрясение магнитудой 5,2

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник в Красном море в Египте. Об этом сообщил Национальный центр сейсмологических исследований, передает информационный портал Al Youm As Sabi. По его данным, эпицентр располагался на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады.

Подземные толчки ощутили жители Хургады и Сафаги в Верхнем Египте, а также на юге Синайского полуострова в Шарм-эш-Шейхе. Многие в панике выбегали из своих домов на улицу.

Жертв и разрушений не зафиксировано.