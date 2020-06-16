{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красном море в Египте произошло землетрясение магнитудой 5,2

Жертв и разрушений не зафиксировали

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник в Красном море в Египте. Об этом сообщил Национальный центр сейсмологических исследований, передает информационный портал Al Youm As Sabi. По его данным, эпицентр располагался на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады.

Подземные толчки ощутили жители Хургады и Сафаги в Верхнем Египте, а также на юге Синайского полуострова в Шарм-эш-Шейхе. Многие в панике выбегали из своих домов на улицу.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

Теги
Египет
Часть задержанных граждан Азербайджана понесут уголовную ответственность
Ранее были задержаны 93 человека
Читать полностью