В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 16 июня. По меньшей мере 19 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время столкновений с агрессивными участниками марша в поддержку медицинского персонала в Париже во вторник. Об этом сообщила префектура полиции города на своей странице в Twitter.
Un gendarme tombé au sol attaqué par quelques manifestants, défendus par d'autres. La mobilisation du #16juin pour les #soigants et l'#hôpitalpublic de termine dans de fortes tensions sur les Invalides (Paris) après l'appel à dispersion. pic.twitter.com/IPfSWmYVz3— D Anthony (@AnthonyDepe) June 16, 2020
"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные действовали хладнокровно и профессионально, несмотря на то, что они стали жертвами небывалого насилия. 19 человек среди них получили ранения", - говорится в заявлении.
Правоохранительные органы также информировали, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) были задержаны 32 участника акции. Ранее сообщалось о 24 задержанных.
Столкновения произошли на эспланаде перед Домом инвалидов в седьмом округе французской столицы. В то время когда основная часть манифестантов, не желавших вступать в противостояние с полицией, ожидала перед Домом инвалидов, более агрессивно настроенные группы грубо оскорбляли дежурящих по периметру жандармов и забрасывали их бутылками и петардами. Тех, кто неосторожно подбирался слишком близко к кордону, полиция задерживала, хотя иногда толпе удавалось оттеснить стражей порядка. Примерно в 17:30 (18:30 мск) жандармы практически полностью разогнали толпу.