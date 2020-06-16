В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 16 июня. По меньшей мере 19 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время столкновений с агрессивными участниками марша в поддержку медицинского персонала в Париже во вторник. Об этом сообщила префектура полиции города на своей странице в Twitter .

"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные действовали хладнокровно и профессионально, несмотря на то, что они стали жертвами небывалого насилия. 19 человек среди них получили ранения", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы также информировали, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) были задержаны 32 участника акции. Ранее сообщалось о 24 задержанных.

Столкновения произошли на эспланаде перед Домом инвалидов в седьмом округе французской столицы. В то время когда основная часть манифестантов, не желавших вступать в противостояние с полицией, ожидала перед Домом инвалидов, более агрессивно настроенные группы грубо оскорбляли дежурящих по периметру жандармов и забрасывали их бутылками и петардами. Тех, кто неосторожно подбирался слишком близко к кордону, полиция задерживала, хотя иногда толпе удавалось оттеснить стражей порядка. Примерно в 17:30 (18:30 мск) жандармы практически полностью разогнали толпу.