Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Пятигорска Травнева

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Новое уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В отношении бывшего главы города Пятигорска возбуждено второе уголовное дело за превышение должностных полномочий. Расследование уголовного дела находится на особом контроле начальника ГУ МВД России по СКФО генерал-полковника полиции Сергея Бачурина", - сказал собеседник агентства.