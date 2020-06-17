Защита фигуранта дела "Сети" в Петербурге просит о частном постановлении в адрес следствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Защитник обвиняемого в участии в террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова Виталий Черкасов в рамках прений сторон на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге попросил суд вынести частное постановление в адрес органов следствия, которые, по его мнению, нарушали закон при расследовании дела, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам судебного разбирательства уважаемый суд может принять решение, если согласится, что в ходе предварительного следствия были нарушены права и законные интересы фигурантов, нарушены закон, нормы УПК, то он [суд] может вынести частное постановления в адрес следственных органов, которые их [нарушения] допустили. <…> Чтобы впредь этого не допускалось", - сказал адвокат Филинкова.

18 июня подсудимые выступят с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

В рамках прений сторон в среду сторона государственного обвинения просила суд признать обоих фигурантов дела - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова - виновными и приговорить к реальному лишению свободы. Филинкову назначить девять лет колонии общего режима, Бояршинову - шесть лет колонии общего режима. Защитники Бояршинова, выступая в прениях, просили суд о милосердии и применении ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") при назначении ему наказания.

Защитники Филинкова заявили, что, исходя из материалов уголовного дела, ничего не доказывает существование террористической организации "Сеть", а на Филинкова следствием неоднократно оказывалось давление. По словам адвоката Виталия Черкасова, Филинков подлежит оправданию в связи с отсутствием состава преступления.

Перед окончанием судебного следствия в рамках повторного допроса на одном из последних заседаний Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, подчеркнув, что узнал только на стадии следствия о том, что организация "Сеть" является террористической. По его словам, в ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия. Филинков заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, свою вину сейчас он не признает.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.