Град повредил крыши соцобъектов и частных домов в Адыгее

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Град размером с перепелиное яйцо повредил в ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгеи крыши социальных объектов, сельской администрации и многих частных домов. Количество поврежденных домовладений уточняется, сообщили ТАСС в экстренных службах района.
"Крупным градом в ауле Хатукай повреждены кровли социальных объектов и администрации аула, крыши частных домов. Градины в диаметре достигали 2,5 см", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали сотрудники отдела ГО и ЧС и опергруппа пожарно-спасательного гарнизона администрации Красногвардейского района, добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района Краснодарского края, граничащего с Республикой Адыгея, от града пострадала и соседняя станица Некрасовская. Кроме того, в минувшие выходные по этой же причине серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья. "У нас после первого града, который прошел на выходных, с пятницы по воскресенье, больше 3,6 тысячи га озимых пшеницы и ячменя побило полностью. Некоторые пострадали до 100%", - сказал собеседник агентства.