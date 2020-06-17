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Движение трамваев по Большой Черемушкинской улице временно приостановлено из-за ДТП

На место прибыли сотрудники ГИБДД

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ДТП с участием трамвайного вагона и легкового автомобиля произошло на Большой Черемушкинской улице, из-за этого движение трамваев приостановлено в обе стороны. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Автомобиль службы доставки еды столкнулся с трамваем на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. В результате движение трамваев приостановлено в обе стороны", - сказал собеседник агентства. На место прибыли сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства инцидента.

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