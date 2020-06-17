Движение трамваев по Большой Черемушкинской улице восстановлено после ДТП на путях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Движение трамваев восстановлено после аварии на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 22:20 на пересечении Большой Черемушкинской улицы и улицы Дмитрия Ульянова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и трамвая "А". В городском транспорте никто не пострадал. В настоящее время движение трамваев на этом участке восстановлено. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ДТП с участием трамвайного вагона и легкового автомобиля произошло на Большой Черемушкинской улице, из-за этого движение трамваев было приостановлено в обе стороны.