В Нижегородской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

ТАСС, 18 июня. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено после ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области, в котором погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры региона.