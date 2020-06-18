В Нижегородской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП

ТАСС, 18 июня. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено после ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области, в котором погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры региона.
"По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.
Вечером 13 июня в Балахнинском районе столкнулись автомобили Lada Granta и Mazda. По данным прокуратуры Нижегородской области, водитель Lada Granta, лишенный водительских прав, выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, шестерых пострадавших госпитализировали. Позднее в больнице умер один из пострадавших.