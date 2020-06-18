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Источник: глава ГСУ СК по СКФО после аварии находится в реанимации

В силовых структурах Дагестана уточнили, что Олегу Васильеву провели две операции

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по СКФО Олег Васильев, накануне попавший в ДТП в Дагестане, находится в тяжелом состоянии в реанимации, ему проведены две операции, сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах республики.

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В среду в ДТП, которое произошло в Каякенском районе Дагестана, попали Васильев и исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин. Оба были госпитализированы. "У Олега Васильева были сломаны ключица, ребро, ему в ЦГБ Дербента сделали две операции. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Потанин находится в республиканской клинической больнице в Махачкале в состоянии средней тяжести. По данным источника ТАСС, у него были сломаны ребра, ему прооперировали легкое.

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