Суд освободил по УДО экс-депутата заксобрания Петербурга Нестерову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Тосненский городской суд в Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Светланы Нестеровой, осужденной за взятку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинградского областного суда.

"Ходатайство Нестеровой сегодня было удовлетворено, стороны процесса не возражали [против УДО]", - сказали в пресс-службе.

Нестерову задержали в 2016 году и отправили под домашний арест. Осенью 2018 года Красногвардейский районный суд Петербурга признал ее виновной в получении взяток и приговорил к пяти годам колонии, а также штрафу в 6,1 млн рублей. Обвинение просило для экс-депутата 10 лет лишения свободы.

Как установил суд, Нестерова получала деньги от руководителей организаций "Эдельвейс" и "Солнечный ветер" за беспрепятственное исполнение социального заказа на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей, в том числе инвалидов, в Красногвардейском районе Петербурга. По данным следствия, реализация заказа сопровождалась хищениями из бюджета. Вину Нестерова не признала.

В октябре прошлого года Тосненский городсокй суд уже рассматривал ее ходатайство об УДО, тогда он отказал Нестеровой.