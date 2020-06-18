Тело погибшего обнаружили при разборе обрушившегося перехода в Ивановской области

ТАСС, 18 июня. Спасатели обнаружили тело погибшего при разборе завалов обрушившегося перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

"Под завалами в 12:25 мск найдено тело мужчины. Его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства, добавив, что разбор завалов продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. "Тейковским МСО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в следственном управлении СК РФ по Ивановской области.

Ранее по факту обрушения прокуратура Ивановской области инициировала проверку. По словам замглавы администрации городского округа Тейково Елены Касаткиной, комбинат не приостановил работу из-за пандемии коронавируса, на нем выпускают маски.

Обрушение перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области площадью около 40 кв. м произошло в четверг. Пострадал один мужчина 1973 года рождения, у него черепно-мозговая травма. В Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Тейково ТАСС сообщили, что переход демонтировали, им не пользовались, он был давно закрыт.