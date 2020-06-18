На Ставрополье обнаружили тело новорожденного ребенка с ножевыми ранениями

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Следователи СК РФ разыскивают на Ставрополье женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, тело которого нашли у берега реки. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

Сообщается, что 16 июня у берега реки Подкумок в станице Ессентукской прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями.

"По данному факту следственный отдел по Предгорному району следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время следователи разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.