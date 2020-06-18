По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами. Об этом сообщил в четверг в эфире белорусского телеканала "Беларусь -1" глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

"Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении [экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора] Бабарико - организатора преступной схемы", - сказал Тертель.

По словам Тертеля, более $430 миллионов незаконно выведены за несколько лет со счета Белгазпромбанка в один из крупнейших банков Латвии ABLV. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - сказал он. Тертель выразил благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического департамента банка Дмитрию Шевчуку, который выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал фирмы в офшорах и сопровождал их деятельность. Тертель отметил, что белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе в США.

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере").

Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. По его словам, обыски и задержания в Белгазпромбанке - это "рейдерский захват со стороны белорусского государства". 17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.