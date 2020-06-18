В Стерлитамаке легковой автомобиль сбил двух подростков

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина за рулем легкового автомобиля сбил двух девочек в городе Стерлитамак (Башкирия), позже одна из них умерла. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По предварительной информации, водитель был пьян.

"В десятом часу вечера в Стерлитамаке на улице Горького мужчина за рулем "Лады Калины" допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате девочки 13-14 лет получили серьезные травмы. По информации на 23:00 (21:00 мск), одна из них скончалась", - сообщили в пресс-службе.

На месте инцидента работают сотрудники полиции.