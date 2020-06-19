Против сбившего насмерть подростка в Башкирии водителя возбудили уголовное дело

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который в нетрезвом состоянии сбил двух девочек-подростков в башкирском Стерлитамаке, одна из них погибла, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) в отношении водителя автомобиля Lada Kalina. По предварительным данным, вчера около 22:00, управляя автомобилем Lada Kalina, житель Стерлитамака, 1958 года рождения, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух школьниц. В результате ДТП 15-летняя учащаяся восьмого класса скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Второй участнице ДТП 13 лет, она с тяжелыми травмами доставлена в городскую больницу. По результатам медосвидетельствования установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. "В настоящее время следователями УМВД России по Стерлитамаку устанавливаются обстоятельства ДТП. В отношении водителя будет избрана мера пресечения", - добавили в МВД.