{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тульской области

Двое из них госпитализированы

ТАСС, 19 июня. Пять человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса Iveco, следовавшего по маршруту Ефремов - Новомосковск, и грузовика Renault на 304-м км автодороги "Дон" в Тульской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ЕДДС городского округа.

"В ДТП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что все пострадавшие получили незначительные травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины столкновения. По данным УМВД Тульской области, движение на автодороге не затруднено.

Теги
РоссияТульская область
Пожарные локализовали возгорание в павильоне крупнейшего в Новосибирске рынка
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью