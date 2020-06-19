Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тульской области

ТАСС, 19 июня. Пять человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса Iveco, следовавшего по маршруту Ефремов - Новомосковск, и грузовика Renault на 304-м км автодороги "Дон" в Тульской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ЕДДС городского округа.

"В ДТП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, остальным оказана помощь на месте", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что все пострадавшие получили незначительные травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины столкновения. По данным УМВД Тульской области, движение на автодороге не затруднено.