На севере Москвы женщина в ходе конфликта выстрелила в бывшего мужа из пневматики

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женщина выстрелила в мужчину из пневматического пистолета на севере Москвы; он не пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В районе дома 11/1 по Бескудниковскому бульвару в ходе конфликта женщина выстрелила в мужчину из пневматического пистолета. Мужчина в госпитализации не нуждается. Полицейские опрашивают их на месте", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт произошел между бывшими супругами.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку сообщения о стрельбе на севере Москвы.