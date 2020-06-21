CNN: девять человек пострадали при стрельбе в США

ТАСС, 21 июня. Правоохранительные органы города Сиракузы (штат Нью-Йорк) начали расследование в связи со стрельбой, в результате которой ранения получили девять человек. Как сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на шефа местной полиции Кентона Бакнера, инцидент произошел во время крупного столпотворения.

По его данным, в ночь на воскресенье в участок поступила жалоба о краже транспортного средства в Сиракузах. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на улице скопление сотен людей. Некоторые из собравшихся побежали в сторону полицейских, криками предупреждая о стрельбе, однако, как отметил Бакнер, его коллеги не слышали звуков выстрелов. После этого на месте происшествия были обнаружены девять человек в возрасте от 17 до 53 лет с огнестрельными ранениями. Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Телеканал указывает, что причины массового скопления людей не установлены. Шеф полиции заявил, что у следствия пока нет информации о стрелявшем.

Мэр Сиракуз Бен Уолш, в свою очередь, отметил, что не осведомлен о выдаче санкции на подобные собрания со стороны властей. "Мы бы не стали выдавать разрешение на проведение собраний такого масштаба, поэтому мы намерены выяснить, как такое могло произойти", - приводит CNN его слова.