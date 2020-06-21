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В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Один из них находится в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня./ТАСС/. Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС. Они доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко.

"В Керчи взорвалась машина на заправке. Четверо пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще у одного - средней степени и двое - легкое", - сообщил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым, причиной взрыва автомобиля могла стать неисправность газового оборудования.

"Взрыв произошел предварительно из-за неисправности газового оборудования, на место происшествия выехали сотрудники полиции для установления обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе.

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