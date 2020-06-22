В Ивановской области машина сбила двух детей, катавшихся на самокате

ТАСС, 22 июня. Водитель в Ивановской области на машине сбил двух детей, которые ехали на самокате, один из них погиб на месте, второй находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

"Сегодня днем в районе села Крапивново водитель иномарки наехал на двух детей, которые передвигались на самокате, в результате чего один мальчик погиб, а второй находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что водитель не скрылся с места ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые уточняют причины случившегося.